Фото: kremlin.ru

Владимир Путин рассказал, как планирует встретить Новый год. Глава государства с улыбкой отметил, что будет в кругу семьи смотреть новогоднее поздравление президента РФ.

"Постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди. Посмотрю выступление президента, поздравление", – сказал он.

Ранее Путин в разговоре с маленькой девочкой поделился, что верит в Деда Мороза. По его мнению, все приличные люди должны это делать. Так российский лидер ответил на вопрос девочки в ходе посещения Дома молодежи и "Елки желаний" в "Манеже".

Также президент в рамках благотворительной акции "Елка желаний" пообещал исполнить мечту восьмилетнего мальчика из Запорожской области о поездке в Крым и посещении дома Деда Мороза.

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