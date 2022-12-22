Путин заявил, что Россия прошла этот год уверенно

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подвел итоги уходящего года. Глава государства отметил, что Российская Федерация прошла его уверенно.

"Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальные ситуации только в планах, на бумаге. Всегда хочется чего-то большего, но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно", – сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что нынешние реалии, сложившиеся на фоне сложной политической обстановки, не помешают России реализовать намеченные планы в будущем, в том числе те мероприятия, которые были запланированы на 2023 год.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подвел итог уходящего года. Дипломат заявил, что РФ за 2022 год смогла понять, кому на мировой арене больше нельзя доверять.

По его словам, ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась: что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать, кто является договороспособным, а кому верить впредь и отныне нельзя.

До этого Путин заявил, что попытки Запада ослабить Россию посредством искажения ее истории обречены на провал.

Он подчеркнул, что нельзя повторять ошибки, которые имели место в советский период, когда выводы ученых-гуманитариев подгонялись под западные шаблоны. Однако, по словам президента РФ, нечто подобное происходит и сейчас в некоторых западных странах.

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