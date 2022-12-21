16:07Политика
Запад веками хотел "почикать, раздробить" Россию – Путин
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин в ходе расширенного заседания Минобороны РФ заявил, что страны Запада веками хотели добиться раздробления России.
"У наших стратегических противников стоит цель дезинтеграции и ослабления, разобщения нашей страны на протяжении веков. Ничего нового здесь нет", – отметил глава государства.
По словам президента, западным странам Россия кажется слишком большой и представляющей угрозу.
Владимир Путин также отметил, что РФ всегда хотела быть частью "цивилизованного мира", однако страну там "не ждали". Глава государства добавил, что предпринимал попытки сблизить Россию и Запад, но зарубежные государства преследовали иные цели.
В ходе своего выступления президент РФ заявил, что против страны во время специальной военной операции активно используется военный потенциал основных стран – членов Североатлантического альянса. При этом, по словам Путина, российские военные уверенно выполняют поставленные перед ними задачи.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!