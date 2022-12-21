Запад веками хотел "почикать, раздробить" Россию – Путин

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе расширенного заседания Минобороны РФ заявил, что страны Запада веками хотели добиться раздробления России.

"У наших стратегических противников стоит цель дезинтеграции и ослабления, разобщения нашей страны на протяжении веков. Ничего нового здесь нет", – отметил глава государства.

По словам президента, западным странам Россия кажется слишком большой и представляющей угрозу.

Владимир Путин также отметил, что РФ всегда хотела быть частью "цивилизованного мира", однако страну там "не ждали". Глава государства добавил, что предпринимал попытки сблизить Россию и Запад, но зарубежные государства преследовали иные цели.

В ходе своего выступления президент РФ заявил, что против страны во время специальной военной операции активно используется военный потенциал основных стран – членов Североатлантического альянса. При этом, по словам Путина, российские военные уверенно выполняют поставленные перед ними задачи.

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