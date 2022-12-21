Против России используется военный потенциал стран НАТО – Путин

Фото: AP/Vadim Ghirda

В настоящее время против России активно используется военный потенциал основных стран – членов Североатлантического альянса, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО. Тем не менее наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко", – сказал президент.

По его словам, российские военные на Украине уверенно выполняют поставленные задачи. Путин подчеркнул, что безопасность россиян будет обеспечена на всех территориях РФ, в том числе и в новых регионах.

"Вся информация о натовских силах, средствах, которые активно применяются в ходе специальной военной операции и противодействии нам, хорошо известны. Все это у вас имеется, все это должно быть тщательно проанализировано, использовано", – отметил он.

По словам Путина, эта информация должна быть использована для повышения боевых возможностей российской армии и спецслужб. Кроме того, президент отметил важность тщательного анализа огромного боевого опыта, полученного Вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции.

"Задача министерства обороны, Генерального штаба – как я уже сказал, тщательно проанализировать этот опыт, максимально быстро систематизировать его и включить в программы и планы обучения личного состава, подготовки войск в целом и поставки в войска необходимой техники", – добавил Путин.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США и НАТО нацелены на уничтожение России любой ценой. По его словам, Запад также хочет сломать сложившуюся систему международной безопасности в Евразии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!