Фото: gazprom.ru

Владимир Путин запустил Ковыктинское месторождение в Иркутской области и участок Ковыкта – Чаянда газопровода "Сила Сибири" от него. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы запускаем уникальное Ковыктинское газоконденсатное месторождение, крупнейшее в Восточной Сибири. Его извлекаемые запасы – 1,8 триллиона кубометров газа", – сообщил российский лидер.

Протяженность газотранспортного маршрута составит более трех тысяч километров, участка Ковыкта – Чаянда – 804 километра.

Запуск объектов позволит развить газоснабжение восточных регионов России, обеспечить надежный экспорт в Китай и создать новые рабочие места в стране. По словам Путина, в восточной части РФ создается "мощный, стратегически важный производственный комплекс, который включает в себя добычу, транспортировку и переработку природного газа".

Ранее глава государства подчеркнул значимость развития партнерских взаимоотношений с Азией, Африкой, Латинской Америкой и Ближним Востоком. По его словам, указанные регионы станут ориентиром для сбыта отечественных энергоресурсов.



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