Лукашенко заявил, что Белоруссия довольна ценой на поставляемый из России газ

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Минск удовлетворен решением вопроса о формировании цены на поставляемый природный газ из России на ближайшие три года, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встречи с Владимиром Путиным.

"Мы зафиксировали нашу цену, она выгодная для нас. Россия очень много помогает в этом плане", – приводит его слова ТАСС.

Лукашенко добавил, что в ближайшее время правительства России и Белоруссии формализуют все решения, принятые в ходе встречи с президентом РФ.

Владимир Путин, в свою очередь, сообщил журналистам, что Россия поставляет в Белоруссию нефть и газ на выгодных и преференциальных условиях, что подтверждает привилегированный характер партнерства двух стран и является серьезной мерой поддержки белорусской экономики.

Стоимость газа из РФ для Минска в текущем году составляет 128,5 доллара за тысячу кубометров. С 1 апреля Белоруссия оплачивает поставки энергоносителей в российских рублях.

Встреча президентов России и Белоруссии прошла 19 декабря в Минске. По итогам переговоров Путин также сообщил, что страны уже выполнили более 60% интеграционных мероприятий, которые запланировали на ближайшие несколько лет.



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