Путин сообщил о выполнении 60% интеграционных планов с Белоруссией

Фото: ТАСС/POOL/Павел Бедняков

Владимир Путин рассказал, что Россия и Белоруссия уже выполнили более 60% интеграционных мероприятий, которые страны запланировали на ближайшие несколько лет. Об этом российский лидер сообщил после встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в Минске.

"На сегодняшний день осуществлено уже 600 из почти 1 000 интеграционных мероприятий. Как мы отмечали, свыше 60%", – передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко. Главы государств планировали обсудить вопросы двусторонних отношений, в том числе торгово-экономическое сотрудничество и выполнение союзных программ.

Лукашенко отметил, что западные партнеры переживают из-за его частых встреч с российским коллегой. По словам белорусского лидера, с Путиным они находятся в постоянном контакте. Он уточнил, что так же активно контактируют и правительства. Лукашенко рассказал, что много встреч проходит и на уровне регионов и предприятий.

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