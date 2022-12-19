Песков опроверг сообщения о планах Путина обсудить участие Минска в СВО

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Во время переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко поднимут военную повестку и обсудят текущую обстановку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, главы государств обсудят сегодня новые цели и задачи союзной группировки в нынешних реалиях.

"Это в оперативном порядке главнокомандующие и армейское руководство вырабатывают – эти цели", – заявил Песков.

Также коллеги переговорят на тему "газового вопроса".

Пресс-секретарь российского президента также рассказал, что Белоруссия все еще является для российской стороны союзником номером один. Кроме того, Песков подчеркнул, что никто из политиков не будет принуждать страны к интеграции. Все решения происходят из государственных интересов.

Помимо этого, Песков подчеркнул, что сообщения в СМИ о том, что Путин отправился в Минск для обсуждения вопроса участия Белоруссии в спецоперации на Украине, являются глупыми.

После вопроса журналистов о том, как он относится к подобным слухам, он заявил, что считает эту информацию безосновательной.

Ранее Лукашенко заявил, что организация общего газового рынка России и Белоруссии проходит медленно, а сроки запланированных мероприятий уже прошли. Он рассказал, что от формирования цен на энергоресурсы зависит конкурентоспособность экономики республики.

Переговоры между главами своих государств состоятся в понедельник, 19 декабря. Путин посетит Белоруссию для обсуждения ключевых вопросов развития российско-белорусских отношений.

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