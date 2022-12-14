Белоруссия стала крупнейшим должником России в 2021 году

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Самый большой процент долга перед Россией в прошлом году оказался у таких государств, как Белоруссия, Бангладеш и Индия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Всемирного банка.

Выяснено, что долг Белоруссии перед российской стороной составляет 8,5 миллиарда долларов. Данный показатель увеличился на 1,9% за прошлый год.

Между тем задолженность Бангладеша выросла с 3,3 до 4,4 миллиарда долларов. На третьем месте расположилась Индия. Долг этого государства увеличился на 11,7%, до 3,3 миллиарда долларов.

После этих стран расположились Вьетнам и Йемен, однако самый высокий рост долгов был отмечен у Узбекистана. Так, показатели увеличились на 77%, до 254,7 миллиона долларов. Задолженность Египта выросла на 63,7%, Пакистана – 20,8%.

Всего в должниках у российской стороны оказались 38 государств. Общая сумма обязательных выплат составляет порядка 26,54 миллиарда долларов.

Ранее в СМИ распространилась информация, согласно которой представители Турции могли провести 9 декабря переговоры с российской делегацией, на которых хотели обсудить более чем 25-процентную скидку на импортируемый из России газ.

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