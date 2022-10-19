Фото: ТАСС/Вениамин Демидецкий

Молдавские власти выделят кредит "Молдовагазу" для выплат "Газпрому". Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

"Мы предложили кредит под залог газотранспортной системы страны. Это решение позволит "Молдовагазу" полностью оплатить "Газпрому" потребление газа за сентябрь и аванс за октябрь", – написал он в своем телеграм-канале.

Спыну отметил, что предприятие Energocom предоставит "Молдовагазу" кредит на сумму более 54 миллионов долларов, чтобы продолжить поставки газа. Средства будут переданы компании 20 октября, вернуть кредит ей предстоит до 1 мая 2023 года.

При этом уточняется, что гарантией возврата кредита будет залог в пользу предприятия Energocom 100% доли "Молдовагаза" в уставном капитале "Молдоватрансгаза" вместе с активами.

В начале октября "Газпром" напомнил Молдавии, что может полностью прекратить поставки газа в страну, если она нарушит обязательства по оплате до 20 октября. В компании также подчеркнули, что на протяжении текущего года страна регулярно нарушает сроки оплаты за поставленный российский газ.

Позднее председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что компания сделает все, чтобы выполнить в октябре обязательства по контракту перед "Газпромом".



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