В Молдавии попросили "Газпром" отсрочить оплату платежей

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Компания "Молдовагаз" попросила российский "Газпром" отсрочить до конца четвертого квартала оплату авансовых платежей за август и сентябрь. Об этом сообщил глава компании Вадим Чебан в своем телеграм-канале.

"АО "Молдовагаз" обратилось к ПАО "Газпром" с просьбой отсрочить до конца 4-го квартала срок оплаты авансовых платежей за август – сентябрь текущего года", – написал Чебан.

В октябре прошлого года Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта о поставках газа при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза". Спустя несколько месяцев Кишинев разместил заявку о поиске компании для проведения аудита.

Позднее "Газпром" сообщил, что односторонний подход молдавской стороны к аудиту идет вразрез с октябрьскими договоренностями.

В конце апреля текущего года президент Молдавии Майя Санду заявила, что у республики на данный момент не существует альтернативы российскому газу. Она подчеркнула, что закупку топлива на рынке нельзя рассматривать как разумную альтернативу из-за дороговизны.