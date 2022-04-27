У Молдавии нет альтернативы российскому газу – Санду

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Молдавия не может отказаться от российского газа, поскольку закупку топлива на рынке нельзя рассматривать как разумную альтернативу из-за дороговизны, заявила президент республики Майя Санду. Об этом сообщает RT.

"Мы не можем отказаться от газа в условиях, когда нет альтернативы, кроме того, электроэнергия тоже зависит от газа, здесь тоже нет альтернативы, потому что мы на практике не подключены к Румынии", – сказала она.

По словам Санду, Молдавии придется закупать газ на рынке, если контракт с "Газпромом" перестанет действовать с 1 мая. Она выразила надежду, что он будет сохранен.

"С электроэнергией все еще сложнее, правительство запустило тендер по ее закупке, но предложения не устраивают, потому что они очень дорогие", – заключила президент.

Ранее компания "Газпром" заявила, что полностью приостановила поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

"Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля. В организации отметили, что поставки в адрес польской и болгарской компаний приостановлены до их оплаты в соответствии с новым порядком.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.