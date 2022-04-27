Итальянская Eni планирует открыть рублевый счет для расчетов за газ – СМИ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni намерена открыть рублевые счета в Газпромбанке для перехода на новый порядок оплаты российского газа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, компания готовится предпринять данный шаг в качестве предупредительной меры, ожидая дальнейших указаний от правительства Италии и уполномоченных органов ЕС относительно возможности и условий использования российских счетов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что десять европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок газа в соответствии с новым порядком. По данным издания, четыре компании уже заплатили за газ в рублях по требованию России.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.