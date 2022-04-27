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Экономика

27 апреля, 19:03

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Энергетик оценил возможности Болгарии и Польши заместить российский газ

Газовое противостояние. Откажутся ли европейские компании от российского газа
экономика

"Газпром" с 27 апреля приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу. Ранее эти страны отказались от предложенной Россией схемы расчетов в рублях за энергоноситель. Разбираемся, последует ли кто-то в Европе их примеру и существует ли альтернатива российскому газу.

Газовая политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести в рубли платежи за поставки газа в недружественные страны в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля. По ней Газпромбанк на основании заявлений иностранных покупателей открывает специальные рублевые и валютные счета.

На последний клиент переводит средства в валюте, прописанной в контракте. После этого банк продает ее на Мосбирже. Вырученная сумма зачисляется на рублевый счет, с которого покупатель расплачивается с "Газпромом" за энергоноситель.

Нововведение вызвало бурную дискуссию среди стран – членов ЕС, перейти к новому порядку согласились не все. В том числе Польша и Болгария отказались рассчитываться в рублях. На фоне этого 27 апреля "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG.

Болгария и Польша являются транзитными государствами. В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем.
из сообщения "Газпрома"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала неприемлемым прекращение поставок газа Россией европейским потребителям.

"Заявление "Газпрома" о прекращении поставок газа потребителям в Европе в одностороннем порядке является очередной попыткой России использовать газ в качестве инструмента шантажа", – подчеркнула она.

Сложившаяся ситуация свидетельствует о ненадежности России как поставщика газа, считает глава Еврокомиссии. Вместе с тем ЕС готов к такому сценарию, сообщила она. "Продолжим работу с международными партнерами для обеспечения альтернативных потоков", – отметила Урсула фон дер Ляйен.

Заявление главы Еврокомиссии прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвергнув обвинения в шантаже. Он также отметил, что Путин пока не планирует с лидерами ЕС телефонных переговоров по газовой ситуации.

Это не шантаж, Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям, и Россия остается привержена своим обязательствам по контрактам.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Ранее СМИ сообщали, что десять европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для выполнения условий России по схеме оплаты газа в рублях. Более того, предположительно, четыре уже произвели расчет в национальной валюте.

Нет альтернативы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Болгария не сможет в полной мере заместить поставки российского газа, рассказал Москве 24 заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

"У Болгарии есть теоретическая возможность покупать порядка одного миллиарда кубометров у Азербайджана из газопровода "Южный газовый коридор". При этом поставки из РФ составляют до 2,5 миллиарда кубометров", – сказал эксперт.

По его словам, Польша находится в более защищенной ситуации, поскольку может получать российский газ из Германии реверсом. Однако реверcные поставки обойдутся польским потребителям дороже за счет дополнительных транспортных расходов, подчеркнул специалист. Он добавил, что клиенты "Газпрома", которые откажутся от предложенной схемы оплаты в рублях, лишатся поставок энергоресурса по примеру Болгарии и Польши.

В свою очередь, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил Москве 24, что российская сторона действует открыто и последовательно. Он также полагает, что у ЕС сегодня нет альтернативы российским энергоносителям.

Европа в целом пока не может найти альтернативу. Если бы она у них была, они уже давно наплевали бы на контракты и ввели санкции, как это было сделано в других областях.
Алексей Гривач
заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности

По словам эксперта, Россия не ищет выгоды, а просто задействует механизм защиты своих интересов как поставщика газа.

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