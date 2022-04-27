Аналитик прокомментировал ситуацию с российским газом для Польши и Болгарии

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Болгария и Польша могут оформлять контракты на покупку российского газа якобы на европейских биржах, заявил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

"Украина уже много лет не покупает российский газ, хотя он идет транзитом по ее территории. Она оформляет контракты таким образом, будто купила газ где-то на европейских биржах, а сама отбирает из трубы российский газ, но оформляет, как будто он был куплен где-то в Германии... Думаю, что-то подобное будет в Болгарии и в Польше", – приводит RT его слова.

По мнению эксперта, остановка поставок газа в эти страны уже спровоцировала увеличение на него цен в Европе.

Правосудов отметил, что Польша и Болгария не будут платить за российский газ в рублях, так как по политическим причинам для них важно отсутствие прямых контактов с "Газпромом".

Ранее компания "Газпром" заявила, что полностью приостановила поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Уточняется, что "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля.

В организации отметили, что поставки в адрес польской и болгарской компаний приостановлены до их оплаты в соответствии с новым порядком.

"Газпром" также напомнил, что Болгария и Польша являются транзитными странами, поэтому в случае неразрешенного отбора газа РФ из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут уменьшены на этот объем.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.