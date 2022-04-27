Володин призвал приостановить поставки газа РФ в недружественные страны

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя приостановку газа в Польшу и Болгарию, назвал это верным решением. По его мнению, также нужно поступать и в отношении других недружественных для России государств.
"Правильное решение, депутаты Государственной думы поддерживают его", – написал Володин в телеграм-канале.
Володин объяснил, что у Болгарии и Польши была возможность воспользоваться предложением Владимира Путина об оплате природного газа за рубли, механизм был определен.
"Руководители этих стран не захотели. Пусть объясняют своим гражданам, как будут выходить из положения и чьими интересами они руководствовались, принимая такое решение", – отметил спикер Госдумы.
О том, что компания "Газпром" полностью приостановила поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях, стало известно 27 апреля. Отмечалось, что "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля.
"Газпром" также напомнил, что Болгария и Польша являются транзитными странами, поэтому в случае неразрешенного отбора газа РФ из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут уменьшены на этот объем.
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
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