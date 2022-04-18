Песков усомнился в правильности публикации списка стран, готовых оплачивать газ в рублях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Публиковать список стран, которые согласились покупать у России газ за рубли, не стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такая информация вряд ли подлежит публикации", – приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что вопросами оплаты поставок газа занимаются профильные ведомства, вице-премьер РФ Александр Новак и "Газпром" с покупателями.

Он напомнил, что оплата последует где-то в мае за те поставки, которые начались после вступления в силу указа Владимира Путина.

23 марта российский лидер заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

В Еврокомиссии позднее представили анализ указа президента РФ. В документе прописано, что новый механизм оплаты нарушил бы ограничительные меры, примененные к российскому правительству, ЦБ России, а также другим организациям и физлицам.

Тем временем Венгрия уже заявила о своей готовности расплачиваться за российский газ в рублях. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что властям удалось найти решение, которое позволит не нарушать санкции. Он отметил, что соглашение, подписанное венгерской компанией CEEnergy и российской "Газпромэкспорт", допускает изменение валюты платежа.

