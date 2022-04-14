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Экономика

10:07

ЕК сочла указ Путина об оплате газа в рублях нарушением санкций – СМИ

экономика

Фото: depositphotos/63ru78

Евросоюз предупредил страны содружества, что указ Владимира Путина о том, что недружественные страны оплачивали российский газ рублями, является нарушением существующих санкций Запада в отношении РФ, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Еврокомиссия представила анализ указа президента РФ, в котором говорится, что новый механизм оплаты нарушил бы ограничительные меры, примененные к российскому правительству, ЦБ России, а также другим организациям и физлицам.

Агентство сообщает, что, по мнению ЕК, указ Путина создает правовые обстоятельства, на фоне которых Москва сможет контролировать транзакции и регулировать в свою пользу обменный курс.

Ранее Владимир Путин заявил, что отказ некоторых стран Запада от части энергоресурсов из России уже ударил по миллионам европейцев, также он отразился и на США. Российский лидер отметил, что во многих странах растут цены, а инфляция зашкаливает.

23 марта российский лидер заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. Для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможный отказ стран Запада от оплаты газа в рублях. Он заявил, что Россия рассчитывает на здравый смысл контрагентов, отметив, что глупо наступать на горло своей экономике, исходя из эфемерных политических интересов.

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