Отказ Запада от части энергоресурсов из РФ отразился на миллионах европейцев – Путин

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Отказ некоторых стран Запада от части энергоресурсов из России уже ударил по миллионам европейцев, также он отразился и на США, заявил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития Арктической зоны РФ.

"Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от части российских энергоресурсов, уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис, [он] отражается и на США. Везде растут цены, инфляция зашкаливает, для этих стран она носит беспрецедентный характер", – приводит слова российского лидера ТАСС.

По словам президента, РФ может увеличить на внутреннем рынке потребление российской нефти, угля, газа, а также нарастить поставки в страны, где они действительно нужны.

Ранее президент США Джо Байден подписал инициативы об ужесточении норм торговли с РФ и ее энергоносителях. Речь идет о законах о прекращении импорта российской нефти и о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил отказаться от российского угля в рамках санкций ЕС за 120 дней. Он добавил, что компаниям необходимо время на подготовку и поиск новых источников.

В МИД Франции заявили, что введенный новым пакетом санкций Евросоюза запрет на импорт российского угля до августа не будет распространяться на действующие контракты.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

