Президент США подписал инициативы об ужесточении норм торговли с РФ и ее энергоносителях

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Президент США Джо Байден подписал законопроекты о запрете импорта российских энергоносителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Согласно заявлению, речь идет о законе о прекращении импорта российской нефти. Он законодательно запрещает поставки энергоносителей из России.

Кроме того, закон о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией нацелен на дальнейшее ужесточение рестрикций в коммерческой сфере. Уточняется, что это позволяет администрации США устанавливать более высокие пошлины, нежели для остальных стран-членов ВТО. Мера будет действовать до начала 2024 года.

Ранее постоянные представители стран – членов ЕС согласовали пятый по счету пакет санкций против РФ из-за спецоперации России по защите ДНР и ЛНР. Ожидается, что санкции будут опубликованы в официальном журнале ЕС в пятницу, 8 апреля, после чего начнут действовать.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил отказаться от российского угля в рамках санкций ЕС за 120 дней. Он добавил, что компаниям необходимо время на подготовку и поиск новых источников. В министерстве иностранных дел Франции заявили, что введенный новым пакетом санкций Евросоюза запрет на импорт российского угля до августа не будет распространяться на действующие контракты.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

