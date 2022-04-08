Шольц заявил о намерении Германии отказаться от поставок угля из России за 120 дней

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил отказаться от российского угля в рамках санкций ЕС за 120 дней. Об этом он заявил после совещания с главами федеральных земель ФРГ.

"Я считаю, что будет необходимо использовать этот переходный период", – приводит РИА Новости слова Шольца.

Он добавил, что компаниям необходимо время на подготовку и на поиск новых источников.

Ранее постоянные представители стран-членов ЕС согласовали пятый по счету пакет санкций против РФ из-за спецоперации России по защите ДНР и ЛНР. Ожидается, что санкции будут опубликованы в официальном журнале ЕС в пятницу, 8 апреля, после чего начнут действовать.

"Санкции включают: замораживание активов нескольких российских банков, запрет на импорт из России угля, эмбарго на поставки оружия в Россию", – говорится в сообщении.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.