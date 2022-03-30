Эксперт рассказал о последствиях отказа Европы платить за газ в рублях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов заявил, что отказ европейских стран платить за газ в рублях может обернуться катастрофическими последствиями.
По его словам, множество компаний Европы оказались в ступоре из-за требования РФ оплачивать поставки газа рублями. Однако компании все же могут пойти на этот шаг.
"Если поставки газа в Европу все же встанут, это будет иметь катастрофические последствия для энергетики Европы, а "Газпрому" может стоить примерно половины прибыли. Естественно, серьезно упадут и поступления в российский бюджет, так как "Газпром" – один из главных налогоплательщиков страны", – рассказал эксперт агентству "Прайм".
Суверов выразил мнение, что у Европы не получится быстро заменить российский газ на поставки СПГ из США и Катара. В результате стоимость газа для европейских стран может увеличиться до 5 тысяч долларов за тысячу кубов и больше. В таком случае Европа будет вынуждена сократить потребление со всеми вытекающими последствиями для экономики, добавил эксперт.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров там, где это выгодно РФ. В частности, по его словам, это может быть зерно, уголь, масло, удобрения, нефть, металлы и лес. Он напомнил, что у стран Запада есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях, поэтому обратился к ним с просьбой отнестись более серьезно к вопросу рублевых взаиморасчетов.
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Президент пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. Позже он поручил реализовать соответствующий комплекс мер до 31 марта текущего года.
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