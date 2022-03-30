Фото: depositphotos/mur162

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров, там, где это выгодно РФ. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

В частности, по его словам, это может быть зерно, уголь, масло, удобрения, нефть, металлы и лес. Он напомнил, что у стран Запада есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях, поэтому обратился к ним с просьбой отнестись более серьезно к вопросу рублевых взаиморасчетов.

"Никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. Сотрудничество должно быть взаимовыгодным", – заявил Володин.

Он также заявил, что европейским политикам "необходимо заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях". Он напомнил, что им следовало думать раньше о последствиях, поскольку они сами сделали все, чтобы подорвать доверие России к доллару и евро.

По словам спикера Госдумы, депутаты поддерживают решение президента перевести расчеты за газ в рубли. Он отметил, что газ добывается в сложных природных климатических условиях.

"Это тяжелейшая работа. Если хотите получать газ – ищите рубли. По-другому не должно быть", – заключил Володин.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. Позже он поручил реализовать соответствующий комплекс мер до 31 марта 2022 года.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

