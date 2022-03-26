Никто не хочет никакой войны, но угроза ядерного конфликта существует всегда – Медведев

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Отношения между Россией и западным миром сегодня хуже, чем во времена холодной войны. Об этом в интервью РИА Новости заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, очевидно, что угроза ядерного конфликта существует всегда.

"Как бывший верховный главнокомандующий я прекрасно осознаю ее масштабы, да и всем нашим людям известно, что целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты на территории нашей страны, а наши боеголовки наведены на цели, которые расположены в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Но такова жизнь. Поэтому об этом думать нужно всегда и проводить ответственную политику", – отметил Медведев.

Он добавил, что есть такая оговорка: международные договоры действуют до тех пор, пока существуют обстоятельства, их породившие. По его словам, эти обстоятельства исчезли. Лица, которые подписывали договор, в санкционном списке.

"Я вот с Обамой подписывал известный договор СНВ-3, или Start Treaty. Этот договор был продлен президентом Путиным и президентом Байденом. Вот они в какое нас хотят поставить положение? Договоры заключены, но заключены лицами, которые находятся в санкционном списке", – пояснил замглавы Совбеза РФ.

Ранее Медведев РФ заявил, что вводя санкции против РФ, Запад пытается настроить российское общество против властей, однако происходит наоборот – граждане страны только больше консолидируются. Медведев напомнил, что за каждым крупным российским бизнесом, на который пытается надавить Запад, стоят целые отрасли экономики, в которых трудятся сотни тысяч и даже миллионы граждан. По его словам, в таких условиях государство поддерживают даже те, кто был с его решениями в какой-то степени не согласен.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.