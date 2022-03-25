В США заявили, что не намерены использовать химоружие

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США ни при каких обстоятельствах не намерены использовать химическое оружие, заявил помощник главы Белого дома Джейк Салливан. Об этом сообщает ТАСС.

Комментируя заявления американского лидера Джо Байдена о готовности отреагировать в случае применения химического оружия на Украине, Салливан подчеркнул, что Вашингтон выберет форму и характер ответа в зависимости от действий, которые предпримет Москва.

Ранее Байден заявил, что США разместили 12 тысяч военных на территории стран Североатлантического альянса вдоль российской границы. Он отметил, что Вашингтон ответит на любой агрессивный шаг России в сторону НАТО.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что кризис на Украине не должен стать причиной войны между Россией и Альянсом. Он указал, что НАТО проявила резкую реакцию на действия России. В частности, специалисты Альянса проводили обучение десятков тысяч украинских солдат.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

