Посол РФ оценил заявления США о применении химоружия на Украине

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявления официального представителя Госдепа США Неда Прайса о возможном применении хического оружия на Украине.

По его словам, это является очередной попыткой демонизировать Россию.

"Грош цена подобным обвинениям. Американский чиновник, как всегда, не удосужился привести ни одного доказательства", – приводит слова Антонова РИА Новости.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США разместили 12 тысяч военных на территории стран Североатлантического альянса вдоль российской границы. Он отметил, что Вашингтон ответит на любой агрессивный шаг России в сторону НАТО.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что кризис на Украине не должен стать причиной войны между Россией и Альянсом. Он указал, что НАТО проявила резкую реакцию на действия России. В частности, специалисты Альянса проводили обучение десятков тысяч украинских солдат.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

