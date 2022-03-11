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политика

11 марта, 22:41

Байден заявил, что любое движение России в сторону НАТО повлечет ответ

политика

Фото: depositphotos/palinchak

США разместили 12 тысяч военных на территории стран Североатлантического альянса вдоль российской границы, Вашингтон ответит на любой агрессивный шаг России в сторону НАТО, заявил американский президент Джо Байден. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на демократической конференции, он отметил, что США и их партнеры готовы защищать каждый дюйм территории НАТО. Байден подчеркнул, что именно для этого разместил военных в Латвии, Эстонии, Румынии и других странах.

"Если будет хоть одно движение, гарантирую, мы ответим. И будет третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство", – сказал Байден.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что кризис на Украине не должен стать причиной войны между Россией и Альянсом. Он указал, что НАТО проявила резкую реакцию на действия России. В частности, специалисты Альянса проводили обучение десятков тысяч украинских солдат.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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