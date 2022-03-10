Байден объяснил рекордную за 40 лет инфляцию в США антироссийскими санкциями

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Президент США Джо Байден заявил, что рекордная за 40 лет инфляция в США связана с антироссийскими санкциями.
По данным Минтруда США, потребительские цены в стране в феврале увеличились на 7,9%. При этом годовой показатель является рекордным с января 1982 года.
Американский лидер сообщил, что бюджеты граждан США истощаются из-за повышения цен.
"Большой вклад в инфляцию в этом месяце внес рост цен на бензин и энергоносители, поскольку рынки отреагировали на агрессивные действия Путина", – приводит слова Байдена РИА Новости.
Президент США высказал мнение, что Россия вскоре ощутит санкционное давление со стороны Запада.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже США и Евросоюз ввели против России целый ряд санкций. Вашингтон принял меры, которые затрагивают энергетическую отрасль российской экономики.
В частности, был введен экспортный контроль на поставки в РФ оборудования для добычи нефти и газа. Предполагалось, что это негативно скажется на нефтеперерабатывающих мощностях России в долгосрочной перспективе.
Кроме того, Вашингтон ввел запрет на импорт нефти из России. Байден признал, что данное решение нанесет удар и по американской экономике, однако власти страны считают его необходимым.
В свою очередь, Владимир Путин призвал Запад не сваливать на Россию вину за рост цен на энергоносители в мире. По его словам, недружественные страны призывают своих граждан потуже затянуть пояса и одеваться потеплее и винят в этом Россию.
Политолог оценил скачок цен на бензин в США
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