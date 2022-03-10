Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Владимир Путин призвал Запад не сваливать на Россию вину за рост цен на энергоносители в мире. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

По его словам, недружественные страны призывают своих граждан потуже затянуть пояса и одеваться потеплее и винят в этом Россию. При этом РФ выполняет все энергообязательства.

"Цены там растут, но не по нашей вине. Это результат их собственных просчетов. Нечего на нас сваливать", – сказал российский лидер.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что санкции Евросоюза против России наносят колоссальный ущерб гражданам самого ЕС. По его словам, российское правительство не раз отмечало, что ограничительные меры Евросоюза являются нелегитимными, подрывающими устои международного права.

Также Биричевский подчеркнул, что санкции ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят колоссальный ущерб гражданам стран – членов ЕС.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже США и Евросоюз ввели против России целый ряд санкций. В частности, Вашингтон принял меры, которые затрагивают энергетическую отрасль российской экономики. Так, вводится экспортный контроль на поставки в РФ оборудования для добычи нефти и газа. Предполагается, что это негативно скажется на нефтеперерабатывающих мощностях России в долгосрочной перспективе.

