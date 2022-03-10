Председатель КСОРС заявила, что отношения РФ и США опустились ниже уровня холодной войны

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Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Елена Брэнсон заявила, что отношения РФ и США опустились ниже уровня холодной войны.

"Думаю, что на этом и базируется логика принимаемых решений в данной ситуации", – объяснила Брэнсон выдвинутое ей обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента в США.

Согласно шести пунктам обвинений, ей грозит до 35 лет заключения, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил убеждение, что власти Соединенных Штатов де-факто ведут экономическую войну с Россией.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже США и Евросоюз ввели против России целый ряд санкций. В частности, американские власти объявили о запрете на импорт нефти из РФ.

Президент США Джо Байден признал, что такое решение нанесет удар и по американской экономике, однако власти страны считают его необходимым. Он также отметил, что осознает, что европейские страны не смогут присоединиться к этому запрету.

