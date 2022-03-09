Посол США рекомендовал американцам немедленно покинуть Россию

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Посол США в РФ Джон Салливан призвал американских граждан немедленно уехать из России в связи с возможным закрытием посольства, сообщает РИА Новости.
"Если вы думаете об отъезде, если вы можете уехать, уезжайте сейчас. Или если вы не уезжаете сейчас, продумайте план, как вы останетесь тут без помощи со стороны посольства, потому что российское правительство может закрыть посольство", – сказал Салливан.
Ранее МИД Японии присвоил всей территории России третий уровень опасности. Таким образом японское министерство рекомендовало гражданам отказаться от поездок в Россию. При этом с прошлой недели четвертый уровень опасности получили приграничные с Украиной районы РФ.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позднее Путин напомнил, что целями российской спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины, а также придание ей нейтрального статуса. Последнее, отметил он, гарантирует, что Украина не станет частью Североатлантического альянса.
Российские войска ведут наступательные действия широким фронтом – МО
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