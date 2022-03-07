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МИД Японии присвоил всей территории России третий уровень опасности. Данные были опубликованы на официальном сайте ведомства.

Таким образом японское министерство рекомендовало гражданам отказаться от поездок в Россию. При этом с прошлой недели четвертый уровень опасности получили приграничные с Украиной районы России.

Дипведомство советовало японцам покинуть Россию любыми способами, в том числе коммерческим транспортом. Кроме того, там порекомендовали отказаться от планов поездки в РФ.

Ранее министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан покинуть Украину. Во французском дипведомстве добавили, что такая необходимость возникла в условиях острой напряженности, вызванной сосредоточением российских войск на границе с Украиной и решением России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

В свою очередь, министерство иностранных дел Литвы посоветовало гражданам не ездить на Украину. Там указали, что подобная рекомендация вызвана вероятностью перебоев в авиасообщении.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позднее Владимир Путин напомнил, что целями российской спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины, а также придание ей нейтрального статуса. Последнее, отметил он, гарантирует, что Украина не станет частью Североатлантического альянса.