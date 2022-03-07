05:35
Фото: depositphotos/ruskpp
МИД Японии присвоил всей территории России третий уровень опасности. Данные были опубликованы на официальном сайте ведомства.
Таким образом японское министерство рекомендовало гражданам отказаться от поездок в Россию. При этом с прошлой недели четвертый уровень опасности получили приграничные с Украиной районы России.
Дипведомство советовало японцам покинуть Россию любыми способами, в том числе коммерческим транспортом. Кроме того, там порекомендовали отказаться от планов поездки в РФ.
Ранее министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан покинуть Украину. Во французском дипведомстве добавили, что такая необходимость возникла в условиях острой напряженности, вызванной сосредоточением российских войск на границе с Украиной и решением России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.
В свою очередь, министерство иностранных дел Литвы посоветовало гражданам не ездить на Украину. Там указали, что подобная рекомендация вызвана вероятностью перебоев в авиасообщении.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позднее Владимир Путин напомнил, что целями российской спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины, а также придание ей нейтрального статуса. Последнее, отметил он, гарантирует, что Украина не станет частью Североатлантического альянса.
Российские войска ведут наступательные действия широким фронтом – МО
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: