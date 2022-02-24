В МИД Франции призвали своих граждан немедленно покинуть Украину

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Министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан покинуть Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на предостережение ведомства.

"С учетом введения чрезвычайного положения, одобренного парламентом Украины, французские граждане должны покинуть эту страну без промедления", – указали в МИД.

Во французском дипведомстве добавили, что такая необходимость возникла в условиях острой напряженности, вызванной сосредоточением российских войск на границе с Украиной и решением России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее сообщалось, что правительство Чехии обсуждает вопрос об ужесточении процедуры выдачи виз россиянам. Также рассматривался вопрос о введении гуманитарных виз для россиян.