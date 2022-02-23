Верховная рада одобрила введение ЧП на Украине

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Верховная рада одобрила введение чрезвычайного положения на территории всей Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик.

За утверждение указа президента Украины Владимира Зеленского высказались 335 депутатов при необходимом минимуме 266 голосов.

ЧП будет действовать с 00:00 (01:00 по московскому времени) 24 февраля.

Указ президента, который опубликовал депутат парламента от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале, предполагает, что на территории, где действует режим ЧП, будет особый въезд и выезд. Также по необходимости будет возможность ограничивать свободу передвижения. Документ предполагает усиление охраны общественного порядка, запрет проведения массовых мероприятий, а также временную и бесповоротную эвакуацию людей из опасных для проживания мест.

Указ запрещает призывникам и военнообязанным менять место жительства без уведомления. Также запрещается изготавливать и распространять информационные материалы, которые дестабилизируют обстановку.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО решил ввести режим чрезвычайного положения на территории всей страны. По его словам, ЧП будет введено на территории всей Украины, кроме ДНР и ЛНР. Данилов добавил, что режим могут продлить до 60 дней при необходимости. Кроме того, отметил секретарь СНБО, меры будут ужесточать или смягчать в зависимости от ситуации.

