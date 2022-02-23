СНБО решил ввести режим ЧП на Украине на 30 дней

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Фото: ТАСС/Степан Петренко
Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести режим чрезвычайного положения на территории всей страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.
По его словам, ЧП будет введено на территории всей Украины, кроме ДНР и ЛНР. Решение должна утвердить Верховная рада в течение 48 минут.
Данилов добавил, что режим могут продлить до 60 дней при необходимости. Кроме того, отметил секретарь СНБО, меры будут ужесточать или смягчать в зависимости от ситуации.
21 февраля Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. После этого президент подписал соответствующие указы. Он в том числе поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов в украинскую армию. Глава государства подчеркнул, что уже подписал соответствующий указ. Президент страны уточнил, что речь не идет о всеобщей мобилизации.
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