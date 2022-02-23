Посольство РФ в Киеве начало эвакуацию дипмиссии – СМИ

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Посольство России в Киеве приступило к эвакуации персонала дипмиссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе Дениса Голенко.

"Да. Начали", – сказал он.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в ближайшее время организует эвакуацию сотрудников посольства с Украины. В министерстве напомнили, что российские дипломаты нередко подвергались агрессии, а здание дипмиссии в Киеве подвергалось нападениям, как и генконсульства в Одессе, Львове и Харькове.

21 февраля Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. После этого президент подписал соответствующие указы.

