Россия выслала заместителя американского посла в РФ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Россия выслала заместителя посла США в РФ Барта Гормана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу американского диппредставительства.
Горман являлся вторым по значимости сотрудником американской дипмиссии. Как подчеркнули в посольстве, данный шаг российской стороны не останется без ответа.
В конце января посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Госдеп поставил России ультиматум: он должен будет покинуть США, если Россия не выдаст визы охранникам главы американской дипмиссии в Москве. Он также рассказал, что за последние четыре года из США были выдворены 120 российских дипломатов, или 300 человек с учетом их семей.
Позже стало известно, что к 30 июня текущего года из США должны уехать еще 28 российских дипломатов. По словам Антонова, прошедшие 3 февраля в Вене консультации представителей РФ и США о нормализации работы посольств закончились безрезультатно.
Российские дипломаты с семьями вынужденно покидают США
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