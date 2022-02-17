Россия выслала заместителя американского посла в РФ

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Россия выслала заместителя посла США в РФ Барта Гормана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу американского диппредставительства.

Горман являлся вторым по значимости сотрудником американской дипмиссии. Как подчеркнули в посольстве, данный шаг российской стороны не останется без ответа.

В конце января посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Госдеп поставил России ультиматум: он должен будет покинуть США, если Россия не выдаст визы охранникам главы американской дипмиссии в Москве. Он также рассказал, что за последние четыре года из США были выдворены 120 российских дипломатов, или 300 человек с учетом их семей.

Позже стало известно, что к 30 июня текущего года из США должны уехать еще 28 российских дипломатов. По словам Антонова, прошедшие 3 февраля в Вене консультации представителей РФ и США о нормализации работы посольств закончились безрезультатно.

