США манипулируют выдачей виз с целью давления на другие страны – МИД РФ

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Соединенные Штаты откровенно манипулируют визами для оказания давления на другие страны и злоупотребляют привилегией размещения штаб-квартиры ООН на своей территории. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

Так в ведомстве прокомментировали отказ США выдать визу председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому, который должен был приехать в составе российской делегации в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН.

"Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны, фактически самовольно определяя, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт", – отметили в министерстве.

В МИД РФ заявили, что невыдача визы Слуцкому расценивается как произвол и нарушение международного права. В ведомстве напомнили, что, согласно действующему с 1947 года соглашению, касающемуся расположения штаб-квартиры ООН на территории США, Вашингтон обязан обеспечивать беспрепятственный доступ к ней представителей миссий иностранных государств.

Ранее МИД Эстонии принял решение не выдавать визу российскому дипломату в ответ на высылку сотрудника своего посольства из России после череды симметричных мер, последовавших за признанием персоной нон грата эстонского консула, которого задержали при получении материалов закрытого характера. Российская сторона выразила в связи с этим протест и предупредила о намерении принять ответные меры.

