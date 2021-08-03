Антонов назвал насмешкой со стороны США продление визы российскому дипломату

Фото: Москва 24
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал насмешкой продление одной визы для российского дипломата со стороны США. Об этом сообщается в Facebook российского посольства.
"За последние дни мы выдали американцам, направляющимся на работу в посольство в Москве, 22 визы. В ответ пока что только как в насмешку получили продление визы для советника-посланника", – рассказал Антонов.
Он подчеркнул, что американская сторона представляет размен как крупную уступку, однако ранее, по словам посла, Россия и США договорились исключить советников-посланников из системы разменов.
Посол РФ уточнил, что решения по визовым запросам России ожидают порядка 60 сотрудников, причем некоторые уже больше года. В США также не могут въехать более 30 новых дипломатов.
Анатолий Антонов отдельно раскритиковал практику аннулирования действующих визовых документов. В некоторых случаях, как указывает дипломат, в разрешении на въезд могут отказать отдельным членам семей сотрудников диппредставительств.
Ранее посол РФ в Вашингтоне оценил заявление главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса о требовании Москвы для американского посольства больше не нанимать на работу местный персонал. По словам Антонова, чиновник вводит журналистов в заблуждение.
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