Госдеп вводит СМИ в заблуждение по ситуации в работе дипмиссий РФ и США – посол

Фото: depositphotos/borjomi88

Соединенные Штаты вводят средства массовой информации в заблуждение относительно реальных условий работы диппредставительств России и США, заявил посол РФ Анатолий Антонов.

Так он прокомментировал заявление главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса о требовании Москвы для американского посольства больше не нанимать на работу местный персонал.

"Если послушать господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера. Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьезному разговору с журналистами и ввел их в заблуждение в отношении истинного положения дел", – говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице российского посольства в Facebook.

Посол отметил, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону обнулить на взаимной основе ограничения на работу представительств двух стран, в то время как в США пошли на еще большее ужесточение условий деятельности дипломатов РФ.

Накануне Антонов рассказал, что власти Соединенных Штатов попросили 24 российских дипломата покинуть страну в течение месяца из-за окончания сроков действия виз. Он напомнил, что в прошлом году Госдепартамент принял решение установить трехлетний лимит срока пребывания российских дипломатов в США. При этом такая мера применяется только к России. Кроме того, Вашингтон отменят действующие визы членов семей дипломатов без объяснения причин.