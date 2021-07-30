Блинкен сообщил о намерении уволить свыше 180 служащих американских дипмиссий в РФ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении уволить более 180 служащих американских дипмиссий в России. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о 182 сотрудниках в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.

"Эти досадные меры серьезно отразятся на работе наших миссий в США, что потенциально включает безопасность нашего персонала, а также возможности для дипломатических контактов с российскими властями", – отметил Блинкен.

Ранее Блинкен сообщил, что в случае нападения со стороны России власти США будут вынуждены принять ответные действия.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила сюжет сказки про Крошку Енота, который боялся того, кто сидит в пруду, у которого палка и который корчит рожи.

До этого глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия могла стоять за так называемым "гаванским синдромом" – случаями резкого ухудшения самочувствия среди дипломатов США. Специалист заявил, что усилия по выявлению причин произошедшего удвоены.