Блинкен сообщил о планах напомнить Берлину об опасности "Северного потока – 2"

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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе визита в ЕС 22–29 июня собирается заявить об угрозе "Северного потока – 2" энергобезопасности Европы. Об этом со ссылкой на Госдеп сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в Берлине Блинкен намерен встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД Хайко Маасом.
"Мы будем, конечно, подчеркивать наши убеждения, что это угрожает энергобезопасности Европы и Украины, является геополитическим проектом РФ. <...> Мы будем пытаться вовлечь Германию дипломатически, чтобы уменьшить риски", – сказал госсекретарь США.
Он также отметил, что позиция Вашингтона по этому вопросу остается прежней – остановить строительство "Северного потока – 2" с помощью санкций не получится. В то же время Блинкен добавил, что Соединенные Штаты хотят убедиться в том, что Россия не будет использовать энергетику "как оружие против Украины".
Как заявил представитель госдепа, администрация готова продолжить дискуссии в Берлине и с Украиной о трубопроводе и энергобезопасности.
Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США продолжат вводить ограничения против компаний России, принимающих участие в проекте "Северный поток – 2".
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