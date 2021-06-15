В Германии назвали чушью требование Украины обменять "Северный поток – 2" на Крым

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Депутат бундестага ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт назвал чушью требование Киева вернуть Крым в обмен на запуск "Северного потока – 2".
"Какая чушь несусветная, четное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ – это полный абсурд и чистый популизм", – приводит его слова РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что Германия нуждается в "Северном потоке – 2" больше, чем Россия, поскольку поставит в тяжелое положение всю свою промышленность, если перейдет на "дорогой и грязный" американский газ. Тогда как Россия может "развернуть газ в Китай и спокойно существовать дальше".
По мнению Гердта, властям Украины Крым нужен как территория, а местное население их не волнует.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал у России вернуть Крым в обмен на запуск газопровода "Северный поток – 2". Он назвал это "справедливой компенсацией за угрозы".
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