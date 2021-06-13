В Раде оценили эффект от завершения "Северного потока – 2"

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Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что завершение проекта "Северный поток – 2" нанесет серьезный удар по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"В вопросе "Северного потока – 2" это коснется каждого украинца, к сожалению… Это коснется всех, потому что это очень будет серьезный удар по нашей экономике", – заявил парламентарий.

Шуфрич выразил сожаление тем, что Киев не смог обезопасить себя в сложившейся ситуации, уповая на то, что газопровод все-таки не будет завершен. По мнению депутата Рады, Украине следовало настаивать на более продолжительном контракте по транзиту газа.

Строительство морской части первой нитки "Северного потока – 2" было завершено в начале июня. Оператор строительства газопровода Nord Stream 2 AG с 11 июня приступил к пусконаладочным работам по заполнению трубы газом.