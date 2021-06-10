США рассматривают "Северный поток – 2" как геополитический проект РФ – Госдеп

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Госдепартамент США утверждает, что "Северный поток – 2" является геополитическим проектом России, который призван ослабить энергетическую безопасность Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

"Мы рассматриваем его как российский геополитический проект. Проект, который угрожает европейской энергобезопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых наших близких партнеров, включая Украину и другие государства на восточном фланге НАТО", – заявил он.

Между тем, он подтвердил, что в преддверии встречи президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель между Вашингтоном и Берлином по-прежнему остаются разногласия касательно проекта газопровода.

Ранее сообщалось, что оператор строительства "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG соединил все части первой нитки газопровода и с 11 июня приступает к пусконаладочным работам по заполнению трубы газом.

Уточнялось, что в соответствии с необходимыми разрешениями продолжаются трубоукладочные работы по морской части второй нитки.

