Бундестаг отклонил резолюцию с призывами против "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Stefan Sauer

Бундестаг проголосовал против резолюции фракции "Зеленых" с требованием отказаться от "Северного потока – 2" и пересмотреть политику в отношении России, сообщается на сайте немецкого парламента.

Рассматриваемый депутатами Германии документ назывался "Корректировка политики по России – последовательно защищать права человека, демократию и европейское мирное устройство". В резолюции был в том числе призыв "признать", что новые газопроводы не нужны для энергоснабжения Европейского союза и вредны для экологии и климата.

С 11 июня оператор строительства "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG приступит к пусконаладочным работам по заполнению трубы газом, накануне стало известно, что уже соединены все части первой нитки газопровода.