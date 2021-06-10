Заявления США по "Северному потоку – 2" не изменят позицию РФ – МИД

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Заявления Вашингтона о возмещении Киеву возможных транзитных потерь из-за "Северного потока – 2" не изменят позицию Москвы по этому проекту. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Я ничему не удивляюсь, но просто поражаюсь тому, насколько наши американские коллеги уже выпали из стандартного контекста ведения дел с партнерами и даже оппонентами на международной арене", – сказал он.

По словам Рябкова, Соединенные Штаты слышат только себя и слушают только тех, кто им поддакивает.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ведет активный диалог с Берлином по поводу мер, которые необходимо принять, чтобы возместить возможные транзитные потери Киева из-за трубопровода "Северный поток – 2", построенного в обход территории Украины.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой было завершено 4 июня.

На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ. Позже Вашингтон отказался вводить ограничительные меры против Nord Stream 2 AG, но при этом сохранил санкции в отношении российских судов-трубоукладчиков.