В США назвали "худшие" последствия строительства "Северного потока – 2"

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Фото: depositphotos/etienjones
Худшим последствием строительства газопровода "Северный поток – 2" для США станет осложнение отношений с Германией, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
"Худший возможный исход, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены", – цитирует его слова РИА Новости.
Он считает, что у Берлина теперь нет стимула сесть за стол переговоров с Вашингтоном, а диалог необходим для "успешной" работы по смягчению серьезных "негативных последствий от прохода газа" через "Северный поток – 2".
Блинкен также заявил, что санкции не смогли бы остановить строительство трубопровода. Госсекретарь США отметил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность договориться с партнерами в Европе о продлении действующих соглашений о прокачке российского газа через территорию Украины.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой было завершено 4 июня.
На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ. Позже Вашингтон отказался вводить ограничительные меры против Nord Stream 2 AG, но при этом сохранил санкции в отношении российских судов-трубоукладчиков.
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