В Госдуме ответили экологам ФРГ, увидевшим угрозу в "Северном потоке – 2"

Фото: ТАСС/DPA/Jens Büttner
Первый зампред комитета Госдумы по экологии Николай Валуев прокомментировал требование немецких экологов приостановить строительство газопровода "Северный поток – 2", заявив, что его работа не может оказать губительного влияния на экологию. Об этом сообщает "Газета.ру".
Валуев напомнил, что вопрос безопасности газопровода для экологии был учтен еще на этапе согласования его строительства.
"Как получается, что одна из самых главных вещей, которые учитываются при строительстве подобных объектов, якобы не учтена? Бывает, что стройки проходят без согласования, но это в России, мне странно слышать, что это происходило бы в Европе", – сказал депутат.
По его словам, стремление увести "некоторые геополитические необходимости под экологическую повестку" свойственно некоторым странам Запада.
Как сообщалось, немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) подали заявку в немецкий регулятор BSH с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока – 2" или хотя бы приостановить прокладку газопровода на некоторое время, чтобы провести проверку на соответствие проекта климатическим целям.
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