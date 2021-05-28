Эксперт назвал глупым заявление США о "грязном" российском газе

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Москвой 24 прокомментировал заявление главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм об экологичности российского природного газа.
Ранее Грэнхолм в ходе выступления в комитете палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям усомнилась в экологичности российского газа. Она заявила, что "Северный поток – 2" является опасным, поскольку по нему транспортируется "самая грязная форма природного газа" на Земле.
"Прежде всего, было бы неплохо, чтобы она пояснила, что имеет в виду под термином "самый грязный". Есть немалая вероятность, что она имела в виду не химический состав газа, так как было бы абсурдно предъявлять к этому претензию. Он практически одинаковый у всех", – заявил Фролов.
Эксперт предполагает, что глава Минэнерго США подразумевала углеродный след или объем диоксида углерода (CO2), который выбрасывается в атмосферу в ходе производства и транспортировки природного газа из РФ. По его словам, эта тема ранее обсуждалась в американских СМИ.
По мнению Фролова, в своем заявлении глава Минэнерго США обвинила Россию в росте количества выбросов диоксида углерода на душу населения
При этом эксперт считает глупым серьезно предъявлять российской стороне такую претензию, поскольку объем выбросов CO2 в США остается крупнейшим в мире, тогда как в РФ, несмотря на рост, он все еще не поднялся на уровень, который был в 1990-х годах.
"При этом у нас в стране действует программа, согласно которой количество выбросов должно снижаться и удельное использование топлива для производства электрической энергии должно снижаться. У нас есть данные, которые показывают, что эта программа достаточно успешно реализуется, даже без учета 2020 года, который с точки зрения выбросов был прекрасен", – пояснил эксперт.
В то же время в США из-за специфики доминирующего на данный момент направления в нефте- и газодобыче – освоения нетрадиционных источников углеводородного сырья – чувствуется нехватка инфраструктуры для доставки и полезной утилизации этого сырья, отмечает эксперт.
"В этом случае заявление министра является глупым. Соединенные Штаты за последние 10 лет значительно нарастили объем сжигания попутного нефтяного газа и природного газа на месторождениях", – подытожил Фролов.
Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова министра Грэнхолм. Он назвал главу американского Минэнерго "дамой, выдающей себя за специалиста", указав, что она забыла добавить к своей речи то, что прибывающий в Европу газ из США в отличие от российского еще и состоит из "молекул свободы".
В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российский газ, поставляемый в Европу по газопроводу "Северный поток", имеет углеродный след, который в четыре раза меньше, чем американский.
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